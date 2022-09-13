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На Харківщині можна було розмістити ракети, які діставали б до Москви – спікер ПС ЗСУ Ігнат

13 вересня 2022, 14:12

Масований ракетний удар по військових аеродромах з ОТРК Грім-2 призвів би до серйозних наслідків для Росії, вважає Юрій Ігнат.

ОТРК Грім
Україна не напала б на Росію за наявності у Києва далекобійних Грім-2 - Ігнат / Вікіпедія

В Україні проводилися розробки оперативно-тактичного комплексу Грім-2 (Сапсан), дальність якого повинна була складати до 300-500 кілометрів. Якби ракети розмістили у Харківській області, вони б діставали до Москви. За наявності такої потужної зброї Росія не ризикнула б напасти, а можливий одномоментний удар по військових аеродромах позбавив би росіян простору для маневру. Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що держава працювала над розробкою ОТРК Сапсан (експортна назва – Грім-2, - ред.), проте з програмою затягнули. Комплекс міг стати серйозною зброєю стримування.

За його словами, ракети Грім-2, якби їх розмістили у Харківській області, діставали б до Москви.

"Це дійсно потужна і далекобійна зброя з дальністю до 300-500 кілометрів. Якщо на карті провести циркулем з Харківської області до Москви, комплекс без проблем діставав би на таку відстань. Це було б стримуючою силою" - пояснив Ігнат.

Як вважає представник командування ЗС, Україна могла б з Грому-2 завдати потужного ракетного удару по військових аеродромах ворога. Агресивні плани росіян в такому випадку могли похитнутися. До того ж Москва навряд чи б напала на Україну, якби Київ мав таке серйозне озброєння.

"Декілька сотень таких ракет, одномоментно випущених по військових аеродромах, звідки по нас завдають ударів, позбавив би ворога, як мінімум, оперативних і стратегічних можливостей різного характеру. Якби у нас на озброєнні був такий ОТРК, противник навряд чи зважився б атакувати Україну", - підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що Україна веде розробку оперативно-тактичного комплексу, який за своїми характеристиками навіть краще російського Іскандера.

За його словами, мова йде про ОТРК Грім-2 (Сапсан) з дальністю до 500 км. Такі ракети здатні діставати до Москви або Санкт-Петербурга.

Раніше військовий експерт Олег Жданов сказав, що в України немає на озброєнні ОТРК Грім. Українська держава створила такий комплекс з дальністю пуску до 300 км і передала його на експерт.

"Вся розробка була за гроші інвестора, іноземного замовника. Після закінчення і виконання всіх робіт комплекс пройшов держвипробування і був прийнятий на озброєння ЗСУ, тому що інакше його не можна продавати, і був переданий правовласнику. Зробити його копію без конструктивних змін ми не можемо, інакше нас звинуватять у порушенні авторських прав. Правовласник забрав комплекс разом з правами і документацією. Він (ОТРК Грім) один раз у нас проїхався на Хрещатику під час параду, і всі думали, що він є на балансі ЗСУ, але такого комплексу у Києва немає", - додав Жданов.

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