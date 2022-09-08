HIMARS і ракети HARM: що отримає Україна з нового пакету допомоги від США

HIMARS / фото DVIDSHUB Flickr

У рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів від США Україна отримає додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Повідомляється, що Держдеп повідомив Конгрес про намір виділити 2 млрд доларів на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування - 1 млрд доларів для зміцнення безпеки України і 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

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додаткові боєприпаси для HIMARS;

чотири 105-мм гаубиці і 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

Додаткові високошвидкісні протирадарні ракети (HARM);

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;

більше 5000 протитанкових систем;

1000 155-мм снарядів дистанційних протиброневих мін (RAAM);

Додаткові гранатомети і стрілецьку зброю;

50 БМП;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Військова допомога Україні від США

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

27 серпня повідомлялося, що Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

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