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Військовий експерт на прикладі показав, навіщо ЗСУ далекобійні ракети ATACMS

30 серпня 2022, 01:35

Збройні сили України потребують ракет ATACMS не тільки через їх далекобійності - не менш важлива їх потужність, розповів військовий експерт Коваленко.

ракета ATACMS, США
Військовий експерт на прикладі показав, навіщо ЗСУ далекобійні ракети ATACMS / колаж фото Вікіпедія, Reuters

Бійці ВСУ потребують в отриманні від західних союзників ракет ATACMS - не тільки тому, що ті мають високу далекобійність, а й тому, що ті дуже потужні. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олександр Коваленко. І навів дохідливий приклад.

"Справа не тільки в 300 кілометрах, через які нам потрібен ATACMS. Знищений цієї ночі курник російських окупантів у Херсоні. Знищений, але не до кінця. Щоб ця будівля була максимально знесена з карти міста, бойової частини реактивного боєприпасу М142 недостатньо, а ось ATACMS підійдуть", – зазначив він.

До слова, трохи раніше Коваленко говорив про те, що офіційна заява західних союзників про передачу Україні ракет моделі ATACMS для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS з дальністю ураження цілей на відстані до 300 кілометрів може з'явитися в розпорядженні ЗСУ вже в кінці серпня або початку вересня.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини:

крилаті ракети війна Росії та України
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