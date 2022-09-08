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Україна отримала від Заходу ударні вантажівки з ракетами Harpoon

8 вересня 2022, 09:53

Протикорабельні комплекси морського базування Harpoon переробили на ударні автомобілі.

Harpoon
Морські далекобійні ракети Harpoon розмістили на вантажівках і передали їх Україні / Скріншот Міноборони України

Збройні сили України отримали від Заходу оновлений варіант протикорабельних комплексів Harpoon. Країни-партнери зняли ракети морського базування з корабля і розмістили їх на вантажівках з платформами. Українські бійці тренувалися застосовувати таку зброю ще в травні. Про це заявив заступник глави Пентагону з питань закупівель Білл Лаплант.

Як повідомляє Defence News, він розповів про те, що Україні надали ракети Harpoon морського базування. Але перед тим, як їх віддати, комплекси переобладнали на автомобілі.

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Ракети зняли з кораблів і помістили їх на вантажівки.

"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, мова йшла про Harpoon морського базування... тому ми попрацювали з цією країною і підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках з платформами", - пояснив Лаплант.

Також він додав, що на одному автомобілі вирішили встановити модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення.

Білл Лаплант підкреслив, що військові навчилися використовувати таку зброю ще в травні.

Довідка

Ракети Harpoon

Harpoon - американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Виробляється з 1975 року. За період використання було проведено велику кількість її оновлень і модифікацій.

Ракети можна запускати з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів або з повітря.

Максимальна дальність ракети Harpoon - близько 140-315 кілометрів. Дальність пуску залежить від варіанту і модифікації ракети.

Україна отримала Harpoon в червні.

Військова допомога Заходу Україні

Наприкінці серпня Іспанія надала Україні пакет військової допомоги. Мадрид відправив Києву батарею протиповітряної оборони, броньовані автомобілі та боєприпаси. Крім того, українській державі надали 1000 тонн дизеля.

Президент України Володимир Зеленський подякував колишньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону за військову допомогу Лондона. За його словами, протитанкові ракети, в тому числі, допомогли ЗСУ зупинити величезні колони російської бронетехніки.

Глава Пентагону Ллойд Остін 8 вересня заявив, що на новій зустрічі у форматі Рамштайн буде оголошено про черговий пакет військової допомоги Україні. У новому пакеті опиняться додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Дивіться відео ТСН - Україна з ракетами Harpoon може потопити весь Чорноморський флот

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