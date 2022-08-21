У червні не стало батька, тепер - сина: у боях з окупантами загинув музикант і боєць ЗСУ

Роман Барвінок-Скрипаль / УНІАН та Facebook О. Білозерської

У бою проти російських окупантів загинув 29-річний український воїн, музикант-Скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала офіцер ЗСУ Олена Білозерська.

Вона розповіла, що Роман був талановитим скрипалем, він заробляв музикою і не підлягав призову через поганий зір, проте пішов захищати Батьківщину. За роки війни чоловік став професійним кулеметником.

"По черзі прямо в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрілянина, тому що наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі і непогано співав. Про унікального бійця телевізійники зняли не один сюжет. Він всюди тягав з собою ноти і кожну вільну хвилину намагався вдосконалювати свою музичну майстерність. Говорив, що грає погано, що фальшивить, правда, ніхто крім нього цього не помічав", – розповіла Білозерська.

У березні цього року Скрипаль був поранений, але все одно прикривав відхід побратимів, а потім, коли всі вже вийшли, кілька кілометрів сам добирався до медиків. За це воїна нагородили орденом"За мужність".

"Про нагородження, побачивши знайоме прізвище в указі президента, йому повідомила я. він був дуже здивований і щиро вважав, що не зробив нічого, гідного нагородження. Після госпіталю повернувся на фронт. Тоді, між іншим, його дружині повідомляли, що він загинув. Тоді обійшлося. А зараз це правда", - написала Білозерська.

Батько Романа загинув на війні з російськими загарбниками трохи більше двох місяців тому. У Барвінка-Скрипаль залишилися дружина і дитина.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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