День народження став і днем смерті: під Бахмутом загинув 27-річний український військовий

Під Бахнутом загинув український військовий Дмитро Білоконь / Facebook/Оксана Харченко

На Донбасі під Бахмутом загинув 27-річний український військовий Дмитро Білоконь, який спеціально повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. Він загинув у свій день народження. Про це розповіла мама військового, повідомляє Obozrevatel.

Дмитро був родом з Вінниці, де і закінчив школу, а його мама - з Сибіру. У Москві досі живе дідусь українського військового, який не вірив у те, що Путін розв'язав війну проти України.

"Тепер путінські" визволителі " вбили його онука. "Його сестри подзвонили йому, кричали, що Путін убив твого онука. Я розумію, що він там один і йому теж важко. Але нам краще не спілкуватися. Хіба що дізнатися, як справи, а про війну краще не говорити, ми не розуміємо один одного", – каже Оксана.

Жінка розповіла, що її син вирішив підписати контракт ще в 2016 році і тричі намагався стати строковиком, адже його постійно відправляли додому.

"Його три рази повертали. Ось ми наготуємо їжі, зберемо його, відправимо, він повертається. І так тричі. Але все-таки він пішов строковиком, а потім нишком, нікому нічого не сказавши, він підписав контракт і відправився в АТО. Я вже пізніше про це дізналася", - розповіла жінка.

Під Бахнутом загинув український військовий Дмитро Білоконь / Facebook/Оксана Харченко

Вже після Нового року з'явилися розмови про війну і Оксана виїхала до Польщі, де зустрілася з синами. Після повномасштабного вторгнення Дмитро взяв у Польщі відпустку за свій рахунок і відправився допомагати українцям, які тікали від війни. Він перевозив біженців, передавав їм гуманітарну допомогу.

Згодом його приголомшила новина про загибель 70 друзів під Конотопом. Раніше вони служили в одній бригаді.

"І все, він місця собі не знаходив. Він сказав, що повернеться в Україну. Я вже не могла його втримати. 24 березня він встав, випив кави, взяв вже зібрані сумки і поїхав", – згадала жінка.

Він приїхав до Вінниці і відразу пішов до військкомату. Знову ситуація повторилася, його 4 рази відправляли назад.

"Він їхав з цими баулами, кричав, матюкався, чому все так! І тільки на початку травня він знову пішов на службу. Казав, що перебуває десь під Києвом, у нього 30 осіб у підпорядкуванні. Але йому дуже це не подобалося, він не міг сидіти в спокійному місці. І нічого мені не сказавши, перевівся і відправився на передову. Я якось питала його: "Так де ти? Хоч якось скажи". Тоді він сказав, мовляв, там, де багато картоплі і вусатий. Тобто біля Білорусі, в районі Чорнобиля. Я вірила. Іноді він надсилав фото, говорив, що пересуваються з позиції на позицію, що заступає на чергування і три дні не буде зв'язку", – згадує мама.

Під Бахнутом загинув український військовий Дмитро Білоконь / Facebook/Оксана Харченко

Остання розмова між Оксаною та її сином Дмитром сталася 29 липня - в день його народження.

"О 10 годині ранку написала йому повідомлення, привітала. Він передзвонив. Я вітала його, радила відключити телефон, тому що будуть багато дзвонити, щоб їх не вирахували. А через пару годин він надіслав своє останнє відео. Він в машині з Льонею і Сашком, син каже, що у нього день народження, а їх відправили в наряд", - розповіла жінка.

Він надіслав своє останнє фото, з якого Оксана зрозуміла, що її син перебуває в одній з найгарячіших точок фронту - у Бахмуті. Останнім повідомленням Дмитра стали слова:"Мам, все буде Україна, все буде добре". Жінка ще кілька разів намагалася додзвонитися до сина, але він так і не вийшов на зв'язок.

Під Бахнутом загинув український військовий Дмитро Білоконь / Facebook/Оксана Харченко

Оксана згадала, що їй снився дуже страшний сон, який вона спробувала забути і не згадувати, а вже 1 серпня вона дізналася, що Діми більше немає. Його вбив російський снаряд, коли він разом з побратимом намагалися врятувати інших двох бійців, які опинилися під завалом в бліндажі в результаті прильоту снаряда окупантів.

"Вони були на позиції вчотирьох - Діма, Саша, Льоня і Женя. Я відшукала батька Жені, він мені розповів. Льоня і Саня були в бліндажі, коли туди прилетів снаряд, їх засипало. Мій Діма і Женя були неподалік, вони пішли їх відкопувати, в цей час прилетів другий снаряд. Женя контужений і у нього поранення хребта, зараз він у госпіталі. Саша загинув, Льоню досі відшукати не можуть. А Діма був ще живий, його вивезли в госпіталь, але по дорозі він помер", - додала Оксана.

Вона також згадала велику рану на його голові, яка простягнулася від вуха до вуха. Дмитро помер в результаті черепно-мозкової травми, яка виявилася несумісною з життям.

Зараз мама загиблого воїна перебуває в Україні і хоче залишитися тут, поки не виповниться 40 днів з дня загибелі Дмитра. Вона зізналася, що навіть після загибелі її сина жінка так і не побачила розуміння з боку свого батька.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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