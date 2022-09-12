На Донбасі в боях за Україну загинули в один день шестеро бійців з Кам'янського

Загинули в один день шестеро бійців з Кам'янського / скріншот з відео та УНІАН

У боях за Україну в Донецькій області.трагічно загинули в один день - 8 вересня - одразу шестеро уродженців міста Кам'янське (Дніпропетровщина). Про це повідомив мер Кам'янського Андрій Білоусов.

"8 вересня в бойових діях у Волноваському районі Донецької області, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії, загинули старший сержант Полунін Андрій Володимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лисенко Владислав Миколайович, молодший сержант Філімонов Роман Олександрович , солдат Пархоменко Сергій Вікторович, молодший сержант Зубченко Василь Васильович", – розповів чиновник.

Андрій Полунін народився 13 липня 1977 року. У 1996 році закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум. Протягом 1998 – 2022 років працював на металургійному комбінаті. З перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини. У нього залишилися дружина, син і брат.

Олег Троян народився 18 грудня 1981 року. У 2000 році закінчив ПТУ №24, працював на АТ "Дніпроазот". Був учасником АТО / ООС. З початку березня захищав українську землю від російських окупантів. У нього залишилися дружина, дочка, мати і брат.

Владислав Лисенко народився 1 червня 1998 року. У 2017 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Працював охоронцем у торговельній мережі "Велес". З початку березня став на захист України. У нього залишилися батьки і сестра.

Роман Філімонов народився 28 квітня 1977 року. У 2022 році закінчив Дніпровський державний технічний університет, працював у ТОВ "Алькатрас" (Дніпро). З першого дня війни став на захист України. У нього залишилися дружина, три сини, дві дочки і мати.

Сергій Пархоменко народився 4 травня 1976 року. У 1995 році закінчив Дніпродзержинський технолого-економічний технікум, працював на металургійному комбінаті. Протягом 2009-2022 років працював шліфувальником на ТОВ "Спецтехоснастка". З перших днів повномасштабної війни захищав українську землю. У нього залишилися дружина, син, дочка, мати і сестра.

Василь Зубченко народився 25 жовтня 1996 року, у 2017-2018 роках проходив строкову військову службу. Був учасником АТО / ООС. У перший день війни став на захист України. У нього залишилися дружина, дві дочки і батьки.

Поховають воїнів о 12: 00 122 вересня на Алеї Героїв військового кладовища в Соцмісті.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир УЛЬЯНИЦЬКИЙ. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант-скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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