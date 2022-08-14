'За кілька днів до загибелі зустрівся із Зеленським': на війні загинув найкращий льотчик ЗСУ

Він був ведучим авіаційної колони в день святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Український льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів ЗСУ, загинув на війні проти російських окупантів.
Як повідомляє Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався пілот, у 2019 році Листопад був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України.
Також він був ведучим авіаційної колони у день святкування 30-ї річниці Незалежності України.
За кілька днів до загибелі Листопад був відзначений високою державною нагородою - орденом За мужність 3-го ступеня.
Її льотчику особисто вручив президент України Володимир Зеленський.
Прощання з українським військовим відбудеться 15 серпня 2022 року у Будинку скорботи на вулиці Ребета. Початок о 12:00.
Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від опіків, отриманих у гелікоптері, який загорівся після підбиття українськими військовими.
Захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотівв російській армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.
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