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На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, під завалами опинилися люди

14 листопада 2021, 12:36

При обстрілі в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік і 63-річна жінка.

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На Донбасі бойовики обстріляли селище Невельське / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Щонайменше, чотири приватні будинки постраждали унаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупованнями селища Невельське Покровського району. Два з них – знищено повністю.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо зараз, розташовані на вулиці Молодіжній, повідомив у Facebook очільник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"При обстрілі в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин ніхто з цивільних не постраждав", - розповів Кириленко.

Він уточнив, що поранення отримав один військовослужбовець - водій-санітар. Він доставлений у військовий госпіталь. Стан його здоров'я важкий.

"Обстріл стався вночі. За повідомленням військових - зі 120-міліметрових мінометів. Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників і правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям", - додав Кириленко.

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На Донбасі бойовики обстріляли селище Невельське / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та місцевої влади.

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На Донбасі бойовики обстріляли селище Невельське / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, раніше Збройні сили України збили безпілотник російсько-терористичних військ на Донбасі. Згідно з даними штабу ООС, незаконні збройні формування РФ використовували БПЛА в напрямку населеного пункту Болотене, розташований у 22 кілометрах на північний схід від Луганська. Ворожий безпілотник був збитий українськими військами поруч із зоною видимості патруля СММ ОБСЄ.

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