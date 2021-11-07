Влучний удар ЗСУ та покарання ворога: військові показали фото збитого БПЛА бойовиків РФ на Донбасі

ЗСУ збили безпілотник бойовиків на Донбасі / facebook.com/pressjfo.news

Українські військові фіксують неодноразові випадки застосування противником на Донбасі безпілотників, за допомогою яких вони скидають вибухові пристрої на позиції Збройних сил України. Однак сили ООС контролюють повітряний простір і готові покарати ворога, що і сталося цього разу. В результаті було збито БПЛА російсько-терористичних військ.

Як повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, ЗСУ останнім часом фіксують неодноразові випадки застосування БПЛА російськими гібридними військами. За допомогою безпілотників противник скидає вибухові пристрої на українські позиції.читайте такожBayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії", - зазначили в штабі.

Фото збитого ЗСУ ворожого безпілотника на Донбасі / facebook.com/pressjfo.news

Фото збитого ЗСУ ворожого безпілотника на Донбасі / facebook.com/pressjfo.news

Фото збитого ЗСУ ворожого безпілотника на Донбасі / facebook.com/pressjfo.news

Втім, як кажуть у командуванні ООС, плани російсько-терористичних військ не завжди йдуть за задуманим сценарієм, тому що українці здійснюють контроль повітряного простору і знищують їх безпілотники.

"Так сталося і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів і його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, одним небезпечним "птахом" в повітрі стало менше", - підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Збройні сили України у суботу, 6 листопада, збили безпілотник російсько-терористичних військ на Донбасі. Згідно з даними штабу ООС, незаконні збройні формування РФ використовували БПЛА в напрямку населеного пункту Болотене, розташованого в 22 кілометрах на північний схід від Луганська. Ворожий безпілотник було збито українськими військами поруч із зоною видимості патруля СММ ОБСЄ.

7 листопада, в неділю, бойовики РФ застосували два безпілотних літальних апарати на напрямках Саханка-Водяне і Пікузи-Гнутове. Вони скинули гранати на українські позиції.