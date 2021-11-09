Київ готує силове рішення на Донбасі: у Шойгу істерять через кораблі США в Чорному морі

Російських військових турбують навчання на Чорному морі.
Находження в Чорному морі трьох американських військових кораблів прокоментували в міноборони РФ.
Крім того, у відомстві Сергія Шойгу стурбовані польотами над цією територією стратегічних бомбардувальників США, передає РІА Новості.
"Мова йде про позапланові дії сил США, які створюють багатонаціональне угруповання збройних сил в безпосередній близькості від російського кордону. Це дестабілізуючий фактор, а одна з цілей — військове освоєння території України", — заявили в МО РФ.
Крім того, російських військових турбує, що в навчаннях на Чорному морі планують взяти участь авіація і військові контингенти Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України.
"У наявності вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході України", - додали в міноборони РФ.
Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін перебував в Україні з робочим візитом. Крім Зеленського він зустрівся з главою Міноборони Андрієм Тараном.
Зеленський і Остін обговорили ситуацію з безпекою на сході України, а також в регіоні Чорного і Азовського морів.
Зеленський зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на Сході і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
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