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Бойовики Росії атакують ЗСУ на Донбасі безпілотниками з гранатами: Україна готова до контрудару

7 листопада 2021, 17:38

Використання іноземних безпілотників заборонено "Мінськом" і домовленостями про перемир'я, нагадали в українській делегації в ТКГ.

АТО, ООС, Донбас
Україна залишає за собою право вести вогонь у відповідь на Донбасі - ТКГ / Reuters

Російські гібридні війська на Донбасі протягом останніх двох діб використовують свої безпілотники з метою атаки позицій Збройних сил України. БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два). Вчора українці збили один ворожий безпілотник, а сьогодні бойовики скинули з літальних апаратів гранати на українські позиції. Київ вказує, що використання іноземних БПЛА заборонено Мінськими угодами і домовленостями про перемир'я.

Як повідомляє пресслужба делегації Києва в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі, в суботу, 6 листопада, незаконні збройні формування вирішили використовувати БПЛА в напрямку населеного пункту Болотене, який знаходиться в 22 кілометрах на північний схід від Луганська. Один безпілотник було збито українськими військами поруч із зоною видимості патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.читайте такожУ ЗСУ оголосили про виведення військ України зі Старомар'ївки після гуманітарної акції

У неділю, 7 листопада, російські гібридні війська використали два БПЛА на напрямках Саханка-Водяне та Пікузи-Гнутове. Бойовики скинули гранати на українські позиції.

У ТКГ також додали, що використання іноземних безпілотників заборонено "Мінськом" і домовленостям про перемир'я. При цьому ЗСУ залишають за собою право вести вогонь у відповідь у разі загрози українським військовим і мирним жителям.

"Українська делегація зазаначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20 р., які системно та грубо порушують окупаційні війська. Також, ми нагадуємо, що Збройні Сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців", - підкреслили у делегації.

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Загострення на Донбасі та застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar

Волонтер Роман Доник 26 жовтня зробив заяву про те, що Збройні сили України підняли в повітря куплений у Туреччини безпілотник Bayraktar на Донбасі і завдали удару по позиціях російських гібридних військ. Ці дії стали відповіддю на обстріли українських позицій в районі Гранітного і призвели до знищення ворожої гармати.

У штабі ООС підтвердили застосування БПЛА на Донбасі. Українські війська повідомили, що російські бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ в напрямку Гранітного. Поранення отримали двоє бійців ООС, один з них загинув. У відповідь українські військові за наказом головнокомандувача військами Залужного задіяли безпілотник.

Франція і Німеччина зробили заяву про те, що Париж та Берлін стурбовані ситуацією, пов'язаною з загостренням конфлікту на Донбасі, а також застосуванням ЗСУ безпілотника Bayraktar, і закликали сторони до стабілізації ситуації.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що БПЛА Bayraktar на балансі української армії вже півроку. Вони розміщені не тільки на Донбасі, але й в південних і північних регіонах країни. Україна готова їх застосувати навіть у бойових умовах.

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