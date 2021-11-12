Українська армія на Донбасі несе втрати через атаку бойовиків

Війна на Донбасі / УНІАН

Збройні формування Російської Федерації 12 листопада двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляється у пресцентрі штабу ООС, в результаті підриву на вибухівці загинули двоє українських військових.

"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.

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Переговори щодо Донбасу

Посол Німеччини РФ Андреас фон Гайр розповів про те, що канцлер ФРН Ангела Меркель у ході зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявила йому про необхідність проведення зустрічі лідерів нормандського формату. Нормандська четвірка повинна зустрітися після того, як пройдуть переговори міністрів закордонних справ. При цьому поки невідомо, коли пройде зустріч глав МЗС нормандської четвірки.

Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав Росію виконати паризькі домовленості 2019 року і погодитися на зустріч лідерів країн нормандського формату. Дипломат підкреслив, що Москва повинна реалізувати ряд вимог Києва щодо Донбасу.

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