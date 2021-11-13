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Лукашенко розповів про "допомогу" Зеленському та ультиматум Путіна щодо Донбасу

13 листопада 2021, 14:24
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Олександр Лукашенко підкреслив, що намагався "допомагати" Володимиру Зеленському.

Лукашенко, Зеленський
Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський / УНІАН

Олександр Лукашенко заявив про те, що президент РФ Володимир Путін нібито пропонував варіант вирішення ситуації на окупованій Росією території Донбасу.

Під час переговорів з Путіним президент РФ поставив умову провести на Донбасі вибори, повідомляє Белта.

"Слухай, місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовитися. Чому? Тому що комусь цей конфлікт дуже потрібен! Ми розуміємо зараз, кому!", - сказав Лукашенко.

Він також розповів, що спочатку намагався "допомагати" і нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.

"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до нього ставився. Він: "Ось це, Олександр Григорович, куди? Ось це, а це?". Я до нього ставився по-людськи, допомагав!. Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни. Намагався все зробити. Я їхав туди. Порошенко, він - я їх переконував усіх", - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив про те, що Росія не згодна і ніколи не погодиться з тим, що вона є стороною конфлікту на Донбасі.

"У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми такими не є", - зазначив господар Кремля.

Він каже, що Росію часто звинувачують у невиконанні Мінських домовленостей, але сформулювати що конкретно, не можуть.

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