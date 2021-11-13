Лукашенко розповів про "допомогу" Зеленському та ультиматум Путіна щодо Донбасу

Олександр Лукашенко підкреслив, що намагався "допомагати" Володимиру Зеленському.
Олександр Лукашенко заявив про те, що президент РФ Володимир Путін нібито пропонував варіант вирішення ситуації на окупованій Росією території Донбасу.
Під час переговорів з Путіним президент РФ поставив умову провести на Донбасі вибори, повідомляє Белта.
"Слухай, місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовитися. Чому? Тому що комусь цей конфлікт дуже потрібен! Ми розуміємо зараз, кому!", - сказав Лукашенко.
Він також розповів, що спочатку намагався "допомагати" і нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.
"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до нього ставився. Він: "Ось це, Олександр Григорович, куди? Ось це, а це?". Я до нього ставився по-людськи, допомагав!. Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни. Намагався все зробити. Я їхав туди. Порошенко, він - я їх переконував усіх", - додав Лукашенко.
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Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив про те, що Росія не згодна і ніколи не погодиться з тим, що вона є стороною конфлікту на Донбасі.
"У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми такими не є", - зазначив господар Кремля.
Він каже, що Росію часто звинувачують у невиконанні Мінських домовленостей, але сформулювати що конкретно, не можуть.
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