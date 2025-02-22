На ЧАЕС зафіксовано новий осередок тління: розкрито правду про радіаційний фон

Ситуація на станції перебуває під постійним контролем.

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Що відбувається на Чорнобильській АЕС після атаки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін відео ДСНС

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Що відбувається після удару дрона по ЧАЕС

Чи є загроза радіації на станції

Станом на 22 лютого на Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи з усунення наслідків атаки, яка сталася 14 лютого - виявлено новий осередок тління. Про це повідомляють Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Російський дрон влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком, що спричинило тління та пошкодження конструкцій.

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Наразі рятувальники-верхолази ДСНС проводять розкриття пошкоджених конструкцій укриття та ліквідацію осередку тління з північного боку арки.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Ситуація на станції перебуває під постійним контролем: фахівці здійснюють моніторинг за допомогою безпілотників, оснащених тепловізійними камерами, а також ручних тепловізорів.

За інформацією ДСНС, радіаційний фон на території ЧАЕС залишається в межах норми, загрози для населення немає.

Удар по ЧАЕС - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 14 лютого РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації. За словами президента Зеленського, країна-агресорка Росія своїми діями створює загрозу для всього світу.

Президент пояснив, що дрон не бачили радари, адже він летів на висоті 85 метрів, коли атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС. Також Зеленський нагадав, що саркофаг був абсолютно безпечним, над його будівництвом працювали 40 країн світу.

Окрім цього, очільник держави підтвердив, що на Чорнобильську АЕС налетів безпілотник з фугасним зарядом, який ніс щонайменше 50 кг вибухівки. Це був модифікований "Шахед" — російський дрон, сказав Зеленський.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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