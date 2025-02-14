'Є ймовірність витоку радіації': головний інженер розповів про ситуацію на ЧАЕС

Влучання на 15 метрів вбік могло б спричинити масштабну радіаційну аварію, розповів голова Державного агентства зони відчуження.

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На ЧАЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин / Колаж: Главред, фото: МАГАТЕ, СБУ

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Влучання дрона в укриття ЧАЕС може спричинити витік радіоактивних речовин

Перевищення рівня радіації не зафіксовано

Основне займання ліквідоване, рятувальники працюють над догашенням утеплювача

Після влучання російського дрона в укриття Чорнобильської АЕС є потенційна загроза витоку радіоактивних речовин. Проте наразі перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Про це під час брифінгу на ЧАЕС розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук, пише Укрінформ.

"Укриття вже старе. Йому скоро буде 40 років і для того, щоб забезпечити безпеку, світова спільнота виділяла кошти, побудували безпечний новий конфайнмент, який дуже дорогий і коштував дуже багато для нас сил і в тому числі здоров'я наших всіх робітників. Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона - Главред) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", - пояснив головний інженер ЧАЕС.

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Титарчук розповів, що перевищення контрольних рівнів радіації на майданчику не зафіксовано. За його словами, радіаційний фон не змінився. Його слова підтвердив і голова ДСНС України Андрій Даник.

"На промисловій площадці радіаційний фон в нормі. Ми здійснюємо моніторинг за рахунок наших підрозділів Державної Гідрометеорологічної служби ДСНС України по всій країні - фон всюди в нормі. Разом з тим, ми проінформували, згідно з меморандумом взаємодії Європейський офіс цивільного захисту, їх координаційний центр, що ми маємо таку подію, такі наслідки", - розповів Даник.

Голова ДСНС зазначив, що активна пожежа на місці влучання ліквідована, проте рятувальники продовжують працювати на місці удару російського БпЛА.

"Вони роблять укриття металевих конструкцій і догашують утеплювач, який ще в деяких місцях продовжує (тліти - Главред). Це справді важка робота. Висота - більше 100 м. Погодні умови нам створюють складнощі: мінусова температура, постійний сніг, який не припиняється. Разом з тим, рятувальники виконують ці завдання", - додав Даник.

Голова Державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко додав, що ситуація могла б стати катастрофічною, якби дрон влучив трохи вбік.

"Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажімо, дрон влучив метрів 15 в убік над старим укриттям, то була б радіаційна аварія і іншої зовсім категорії", - заявив Іщенко.

У найближчі місяці фахівці проведуть детальне обстеження пошкоджених конструкцій та підготують план їх відновлення. Для цього залучать профільні інститути, які мають відповідні ліцензії та експертів.

"Це питання не одного місяця. Наразі представниками підрозділів ДСП ЧАЕС будівельного відділу буде проведено обстеження будівельних конструкцій на предмет їх функціональної несучої спроможності. Це тільки те, що ми можемо визначити, але заключення дадуть ті інституції, які є в Україні, які мають відповідні ліцензії відповідних фахівців. Але сам цей отвір (утворений влучанням російського дрона - Главред) безпосередньої загрози конструкціям всередині не несе", - запевнив Титарчук.

Дивіться відео щодо ситуації на ЧАЕС:

Наслідки удару по ЧАЕС / Фото: скріншот

Удар РФ по ЧАЕС - головне

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Президент Зеленський підтвердив значні пошкодження та наголосив, що РФ створює глобальну загрозу.

Також Зеленський заявив, що російський дрон атакував саркофаг Чорнобильської АЕС, летівши на висоті 85 метрів, що ускладнило його виявлення радарами. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що жертв немає, а радіаційний фон у нормі.

Як повідомляв Главред, на Мюнхенській конференції з безпеки міжнародні партнери обурені атакою Росії на укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що в Мюнхені всі "не просто занепокоєні, а дуже злі".

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