На ЧАЕС вже два дні триває пожежа: в Міненерго вказали на загрозу

Фахівці оцінюють наслідки та ухвалюють рішення, "що треба зробити, щоб відновити цілісність і безпеку об'єкту".

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Пожежа на ЧАЕС триває / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін відео ДСНС

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Після атаки дроном на ЧАЕС все ще гасять пожежу

Радіаційна ситуація перебуває під контролем

Саркофаг ЧАЕС не призначений для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень

Після удару вчорашнього російського дрона по саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, у Чорнобильській зоні відчуження все ще гасять пожежу. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Пожежа на ЧАЕС триває

За її словами, поки триває ліквідація пожежі на зовнішній обшивці арки НБК (Нового Безпечного Конфайнмента).

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"Залучено 11 одиниць техніки та 49 працівників ДСНС. Радіаційний фон у зоні відчуження перебуває в нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах", - повідомила міністр.

За словами Гринчук, радіаційна ситуація перебуває під контролем:

"Вихід радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено. Поки що загроз для населення немає. Усі технологічні системи та системи, важливі для безпеки, працюють у штатному режимі".

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Залишилося ліквідувати вогонь на площі 20 м2

Як йдеться в повідомленні у Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження, що станом на 13:30 "локалізовано осередки тління протирадіаційної мембрани на площі 60 м2, триває часткова ліквідація на площі 20 м2".

"З огляду на масштаби пожежі, персонал підприємств зони відчуження не потребує додаткових заходів з радіаційної безпеки", - зазначили у відомстві.

Пробиття саркофагу призведе до підвищення радіаційного фону

Своєю чергою заступник міністра енергетики України Роман Андарак в ефірі телеканалу "Ми — Україна" попередив, що у разі пошкодження саркофагу є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

"Саркофаг, об'єкт укриття, не призначений для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень. Саркофаг призначений для того, щоб запобігти поширенню ядерного пилу, який є під ним. Пробиття і створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Якою буде ця територія залежить від того, якої сили буде вибух", — наголосив представник Міненерго.

Він запевнив, що поки що фахівці оцінюють наслідки та ухвалюють рішення, "що треба зробити, щоб відновити цілісність і безпеку об'єкту".

Удар по ЧАЕС - що відомо

Як повідомляв Главред, напередодні РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації. Президент Зеленський наголосив, що країна-агресорка Росія своїми діями створює загрозу для всього світу.

Окрім цього, він повідомив, що дрон не бачили радари, адже він летів на висоті 85 метрів, коли атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС. Зеленський нагадав, що саркофаг був абсолютно безпечним, над його будівництвом працювали 40 країн світу.

Також Зеленський підтвердив, що на Чорнобильську АЕС налетів безпілотник з фугасним зарядом, який ніс щонайменше 50 кг вибухівки. За словами президента України, це був модифікований "Шахед" — російський дрон.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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