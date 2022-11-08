"М'ясорубка" під Сватовим: ЗСУ знищили сотні мобілізованих з РФ - журналіст

Сотні мобілізованих РФ загинули під Сватовим / Фото Telegram

На початку листопада під сильний обстріл Збройних сил України потрапили сотні мобілізованих з РФ, яких кинули на утримування окупованих територій в районі Сватового Луганської області, розповів російський журналіст Олексій Левченко.

"У них був батальйон 500 з гаком осіб, залишилася невелика група з 30 осіб, яка зараз розбрелася", - повідомив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Посилаючись на дані, отримані від солдатів РФ, які вижили під час обстрілів під Сватовим, журналіст розповів, що хтось дістався Бєлгородської області, хтось залишився десь у Луганській області.

"Наскільки точна цифра, один із солдатів, Олексій Агафонов, розповідає, що можливо більше 500 загиблих. Тут нам складно говорити, так це чи ні, тому що зрозуміло, що і йому на передовій, напевно, теж складно оцінити реальний масштаб втрат, він просто бачить, що він великий, бачить, що з його товаришів по службі залишилося дуже мало людей", — говорить співрозмовник.

Він пояснив, що Кремль кинув без будь-якої підготовки на лінію фронту сотні мобілізованих росіян для утримування окупованих територій в Луганській області.

"Якщо говорити про те, що нам вдалося встановити, ми абсолютно точно можемо встановити, що в район Сватового прямувало багато груп мобілізованих <...> але насправді і до цього великі групи мобілізованих відправлялися під Сватове і вже були свідчення про великі жертви, що мобілізованих використовують на передовій як гарматне м'ясо", — додав Левченко.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

Читайте більше: