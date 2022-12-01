"Ми вже недалеко від Кремінної": ЗСУ серйозно просунулися вперед на Луганщині - Гайдай

ЗСУ вже наблизилися до Кремінної / Колаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Українські військові просунулися вперед у Луганській області. Бійці ЗСУ вже наблизилися до Кремінної. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми вже недалеко від Кремінної. Буквально кілька кілометрів", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що українським захисникам важко дається кожен метр землі, адже російські окупанти стягнули купу техніки та живої сили.

"Був у них час, щоб підготуватися, замінувати і дороги, і мости, і будівлі, і лісосмуги. Побудовані якісь укріпрайони. Величезна кількість збройних сил, там різні підрозділи: і кадировці, і "ЛНР", "ДНР", і свіжомобілізовані з Росії, і так звані вагнерівці", - додав Гайдай.

Найбільш боєздатні російські окупанти, за даними голови Луганської ОВА, перебувають у районі Старобільська. Вони були виведені з Херсонського напрямку.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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