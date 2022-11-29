Значно просунулися вперед: ЗСУ звільнили 13 населених пунктів на Луганщині

ЗСУ звільнили 13 населених пунктів на Луганщині / 59 ОМПБр Якова Гандзюка (ілюстративне фото)

Українські військові контрнаступають по всій лінії фронту. ЗСУ просунулися вперед у Луганській області та звільнили 13 населених пунктів. Про це заявили в Луганській ОВА.

Тепер ці всі території необхідно розміновувати і зробити придатними до нормального життя місцевих жителів.

"В даний час деокуповано 13 населених пунктів в Луганській області. Так що незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям і відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - сказав перший заступник голови Луганської ОВА Олексій Смирнов.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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