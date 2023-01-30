Росія скоро піде у наступ: окупанти атакуватимуть одразу дві області - Мусієнко

Росіяни намагаються якомога швидше почати свій наступ, щоб випередити Україну, яка очікує на передачу танків.

Окупанти будуть наступати на Харківщині та Луганщині / Міноборони РФ

Російські окупанти стягують сили та готуються до нового масштабного наступу на Україну. Росіяни поспішають, бо розуміють, що Україна чекає на танки та авіацію, що може завадити їм добитись "успіхів" на фронті. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє 24 канал.

Окупанти не хочуть відтягувати цей наступ ще на півроку-рік.

"Ворог хоче зробити все, аби нас в цьому (наступі – 24 Канал) випередити, розраховуючи на те, що ми витратимо великі сили на оборону і не зможемо з новою західною технікою звільнити наші території", – сказав Мусієнко.

Він переконаний, що РФ буде тиснути на півночі Луганщини та Харківщини. Окупанти хочуть завадити українському контрнаступу у напрямку Кремінної, бо їм не вдається відсунути лінію оборони ЗСУ.

"Вони можуть це зробити з півночі – зрушити фланг частково на Харківщині, щоб відтягувати наші Сили оборони туди. Тобто фактично створити для нас ще один напрямок, який дозволив би окупантам просуватися в бік Лиману",– пояснив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

Інші новини: