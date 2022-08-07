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"Ми з тобою зустрінемося": мама загиблої у Вінниці Лізи опублікувала щемливий пост

7 серпня 2022, 22:11

Жінка досі не може повірити в те, що її малятка більше немає.

Мама Ірина з донькою Лізою, яка загинула у Вінниці
Мама 4-річної Лізи досі не вірить в те, що дитину вбила російська ракета / Instagram l.i.z.i.love

Мама 4-річної Лізи, яку у Вінниці вбила російська ракета, залишила на своїй сторінка у Facebook щемливий пост. Вона зізналася, що досі не може повірити в те, що її янголятка більше немає в живих.

Ірина Дмитрієва стверджує, що ніколи не пробачить російським окупантам те, що вони відібрали у неї дитину. Вона зізнається, що зараз її життя схоже на страшний сон, в реальність якого не хочеться вірити.

"Моя любов, моя улюблена дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно незважаючи ні на що! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Прокляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Нехай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам!" - написала Ірина.

Жінка також подякувала кожному, хто виявився небайдужим у цій ситуації та підтримав родину.

Ракетний удар по Вінниці

Окупант завдали ракетного удару по Вінниці вранці в четвер, 14 липня. Ворожа ракета влучила в центр міста в будівлю з офісними приміщеннями.

Кількість загиблих вже зросла до 26. Серед загиблих троє дітей, серед них 4-річна Ліза. У момент попадання ракети дівчинка йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, проте уламком їй відірвало ногу.

Постраждала Ірина виявилася блогером. Жінка знімала відео і розповідала в соцмережах свою історію та історії про свою дочку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до попадання в місто ракети.

Пізніше Україну вразило фото перевернутої дитячої коляски і загиблої після російського ракетного удару дитини.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з Лізою Дмитрієвою з Вінниці. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят. Дружина президента зазначила, що не може стримати сліз і плаче разом з рідними дитини.

Інші новини:

війна в Україні Вінниця російське вторгнення ракетний удар
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