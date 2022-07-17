"За Вінницю": Авіація ЗСУ "перемелює" окупантів потужними ракетами

Ракета С-25 / Facebook/Волонтери Штурмовики

Авіація Збройних сил України знищує російських окупантів за допомогою потужних ракет С-25.

В Facebook Волонтери Штурмовики опублікували фото ракет С-25, якими озброєні літаки ЗСУ.

Разом з тим, за даними порталу Мілітарний, некерована авіаційна ракета С-25 була розроблена фахівцями раніше радянського, а тепер російського проектно-конструкторського бюро Точмаш і прийнята на озброєння СРСР в червні 1975 року.

Відзначається, що українські військові льотчики застосовують ракети версії С-25-О і C-25-ОФМ, які були вставлені в пускових контейнерах ПУ-0-25. Перша версія призначена для ураження легкоброньованої техніки і живої сили противника. Її дальність запуску становить 1,6-3 км, а бойова частина важить 151 кг.

НАР з-25-О / mil.in.ua

С25-ОФМ - модернізований варіант ракети з осколково-фугасною БЖ проникаючого типу, де підривник перенесли в ДонНУ частину корпусу.

Під час проведення випробувань в СРСР ракета пробивала метрову товщину залізобетонного укриття.

Додамо, що бійці ВСУ пишуть на ракетах побажання окупантам: "За Миколаїв", "За Харків", "За Вінницю", нагадуючи про військові злочини РФ в Україні.

Раніше повідомлялося, що в результаті ударів авіації Повітряних Сил ЗСУ 10 липня були знищені ворожі тили, склади боєприпасів, а також командні пункти разом з технікою і живою силою окупантів РФ.

Як говориться в повідомленні Командування Повітряних Сил, штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах.

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