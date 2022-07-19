Без мами лишилися троє дітей: у Вінниці померла поранена російською ракетою лікарка

Вона стала уже 25-ю жертвою ракетного удару окупантів по українському місту.
У Вінниці у вівторок, 19 липня, померла лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, яка постраждала через ракетний удар окупантів по місту, який стався 14 липня.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 25.
Фальштинська працювала неврологом у клініці "Нейромед" і була на робочому місці, коли прилетіла російська ракета.
У загиблої зашишилося троє дітей.
"25... Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", – написав Борзов.
Ракетний удар по Вінниці
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями.
Кількість загиблих уже зросла до 25. Серед загиблих троє дітей: 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною із заняття з розвитку дітей, 7-річний Максим та 8-річний Кирило.
Також одразу загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Двоє лікарів, які працювали у цьому закладі, потрапили до лікарні у важкому стані. Однією з цих лікарів була Наталя Фальштинська, яка у ніч на 19 липня померла у лікарні.
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