Без мами лишилися троє дітей: у Вінниці померла поранена російською ракетою лікарка

Лікар-невролог Наталія Фальштинська з Вінниці/ Telegram Вінницька ОВА

У Вінниці у вівторок, 19 липня, померла лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, яка постраждала через ракетний удар окупантів по місту, який стався 14 липня.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 25.

Фальштинська працювала неврологом у клініці "Нейромед" і була на робочому місці, коли прилетіла російська ракета.

У загиблої зашишилося троє дітей.

"25... Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", – написав Борзов.

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями.

Кількість загиблих уже зросла до 25. Серед загиблих троє дітей: 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною із заняття з розвитку дітей, 7-річний Максим та 8-річний Кирило.

Також одразу загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Двоє лікарів, які працювали у цьому закладі, потрапили до лікарні у важкому стані. Однією з цих лікарів була Наталя Фальштинська, яка у ніч на 19 липня померла у лікарні.

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