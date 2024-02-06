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"Далеко не найгірший варіант": політолог оцінив ризик замороження війни в Україні

Руслана Заклінська
6 лютого 2024, 11:07
Росія шукає можливість розвитку ситуації в Україні, яка показала б, що Захід більше не може гарантувати безпеку своїм партнерам.
'Далеко не найгірший варіант': політолог оцінив ризик замороження війни в Україні
Чи вигідне Україні замороження війни / Колаж: Главред, фото: Главред, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада

З плином часу роль Заходу у підтримці України зменшується, тоді як Росія продовжує шукати слабкі місця для можливих проривів українських позицій. Успіхи РФ на фронті матимуть катастрофічні наслідки для України. У нинішніх реаліях заморожування війни може виявитися далеко не найгіршим рішенням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

"Цей сценарій невигідний нам, якщо виходити з реалій 2022-2023 років, коли, по суті, Захід виступав як стратегічний тил ЗСУ. Проте у нинішніх реаліях, коли фактично згорнуто військову допомогу Україні, виникають тривожні думки. У такій ситуації заморожування конфлікту може виявитися далеко не найгіршою альтернативою з можливих", - пояснив Золотарьов.

За його словами, Україна змарнувала 2023 рік, оскільки спрямовувала гроші не на першочергові потреби.

"Ми згаяли, по суті, змарнували 2023 рік: ми заливали гроші на плитку й озеленення тоді, коли потрібно було будувати аналог "лінії Суровікіна", бетонувати і створювати рубежі оборони. Зараз день і ніч триває будівництво і зміцнення рубежів оборони за Авдіївкою, оскільки, втративши Авдіївку, ми ризикуємо відкотитися аж до Покровська, а це вже кордон із Дніпропетровською областю. Тому те, що рік тому виглядало похабним і ганебним, може виявитися далеко не найгіршим варіантом", - зазначив Залотарьов.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов оцінив сценарій "НАТО в обмін на території":

Політолог зауважив, що для Росії важлива стратегічна гра з Китаєм, яка передбачає розхитування статус-кво в світовому лідерстві. У цьому контексті, втрата частини території України може розглядатися як слабкість США і НАТО, що має далекосяжні наслідки для міжнародної безпеки.

"Для Росії важлива спільна гра з Китаєм, яка розхитує статус-кво, що склався з 1991 року, коли США були одноосібним лідером у світі. Кремлю важливо показати, що Сполучені Штати більше не здатні забезпечити своє лідерство ані у військовому, ані в економічному плані. Тому навіть такий паліативний варіант, як, припустимо, втрата Україною Донбасу і Криму, буде фактично визнанням того, що США більше не лідер, що світ більше не є однополярним", - пояснив експерт.

За словами Золотарьова, така ситуація також може заохотити Китай та інші країни порушити існуючі кордони силовими методами. Розгортання нових агресивних дій стане викликом для НАТО та регіональної стабільності.

"Це може створити для Китаю та інших країн спокусу перекроювання наявних кордонів силовим шляхом. Таким чином, ми рухаємося до світу, в якому домінуватиме право сили. Для НАТО це теж виклик, адже вже зараз "гарячі голови" у Москві марять ідеями про те, чи не помацати НАТО в районі Сувалкського коридору, чи не пробити суходільний коридор у Калінінградську область, яка є ексклавом, відрізаною від РФ територією. Адже для Росії Калінінградська область стратегічно важлива: це єдиний незамерзаючий порт на Балтійському морі і база Балтійського флоту", - додав він.

Золотарьов наголосив, що замороження війни "несе ризики і для України, і для Росії. Але загалом подібне закінчення війни стало б маркером того, що США не в змозі забезпечити і матеріально підкріпити свої гарантії, що, безумовно, спричинить довготривалі геополітичні наслідки".

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Завершення війни в Україні

Як повідомляв Главред, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією повинна завершитися переговорами. Він наголосив на тому, що угода між сторонами має включати зобов'язання Росії щодо відмови від ядерного озброєння, оскільки це становить загрозу миру.

Також військовий експерт Роман Світан стверджує, що єдиним виходом для забезпечення незалежності України є знищення російської імперії. Це можливо лише шляхом війни на території РФ. За його словами, до розвалу імперії Україні воювати ще десять років. Кілька років війна буде на нашій території, а далі війна перевернеться на територію Росії.

Крім цього, президент Володимир Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання щодо завершення війни в Україні у 2024 році.Однак він вірить, що можна зупинити Росію, запобігши знищенню України та початку Третьої світової війни.

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заморожений конфлікт Андрій Золотарьов війна Росії та України
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