"Горіти буде все": Світан розкрив несподіваний сценарій і терміни закінчення війни

Головна мета - знищення російської економіки та потенціалу країни-агресора, каже Роман Світан.

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Роман Світан розкрив сценарій закінчення війни / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скрін

Російську імперію має бути знищено, інакше вона буде й надалі намагатися ліквідувати незалежну Україну, заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Водночас для знищення російської імперії війна має перейти на територію РФ, підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.

"Ті дії, які зараз проводяться, будуть посилюватися. Їхня мета - знищення російської економіки, російського потенціалу, цілого комплексу, що живить імперію. Усе це має бути знищено, від Пітера до Сахаліну", - упевнений він.

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Експерт каже, що для цього потрібні зусилля ДРГ, прихильників України на території Росії, а також активізація національно-визвольного руху всередині РФ (від Кавказу до Бурятії).

"До розвалу імперії воювати нам ще років десять. Кілька років війна буде на нашій території, поки ми їх не зрушимо, а далі війна перевернеться на територію Росії. Горіти буде все. Так само, як вони довели нас до такого стану. Поки що без зовнішньої підтримки ми, як держава, не існуємо. І до того ж стану, до повної розрухи, до повної економічної руйнації буде доведена Росія", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав чисельність армії України. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше було розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

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