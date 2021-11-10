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"Ми не витримаємо, плюнемо на все і підемо": лікарі з Рівного виснажені через збільшення ковід-хворих

10 листопада 2021, 12:20

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 23 283 осіб.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
За словами лікаря, медики не витримують навантаження / facebook.com/moz.ukr

Україна переживає рекордний сплеск захворюваності коронавірусом. Ковидні відділення лікарень заповнені під зав'язку, часто ліжок не вистачає на всіх. Головний лікар Центральної міськлікарні Рівного Євген Кучерук досить емоційно звернувся до українців та закликав вакцинуватися.

"Ми просто не витримуємо такого навантаження! Уявіть, коли в лікарні 340 хворих з ковід, щоб їх обслуговувати треба мінімум 600 персоналу! Люди мали б допомогти медикам та вакцинуватися", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Кучерук попередив, що вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби рятує життя, запобігає тяжкому перебігу чи полегшує симптоми хвороби Багато людей не звертаються до лікарів вчасно, а поширюють хворобу далі, наражаючи на небезпеку інших людей. Вони доводять себе до стану, коли допомогти вже не можна.

"Повірте, лікування в умовах стаціонару в кризовому стані – це ходіння по краю прірви, навіть за умови, коли у нас є достатньо кисню", – сказав лікар й наголосив, що вакцинація – "це єдиний порятунок для всіх нас".

Кучерук додав, що наразі вони вже пролікували близько 6 тис. пацієнтів з коронавірусом, з них 536 померли всі невакциновані. За його словами, показники добової смертності в Україні наздогнали європейські країни весни 2020 року, коли щодня помирало 500 хворих.

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Коронавірус в Україні: свіжа статистика за добу

За минулу добу в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання коронавірусом. До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів. Натомість видужали 16 277 жителів країни.

Добові показники захворюваності та смертності тримаються на дуже високому рівні, днем раніше в Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків – 833.

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