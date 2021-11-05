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"Антиваксери вбивають": киянка, яка поховала батька, розповіла про ковідні жахи у лікарнях

5 листопада 2021, 19:27

Жінка поховала батька, який тяжко хворів на COVID-19.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Мешканка Києва розповіла про жахи в лікарнях / facebook.com/moz.ukr

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується з кожним днем. Купа хворих та померлих від інфекції. Мешканка Києва розповіла про жах, через який пройшла її сім'я через COVID-19. У жінки коронавірус забрав батька.

Киянка Ірина Коробко на своїй сторінці у фейсбуці переказала розмову з продавчинею в місцевій кав'ярні, яка не повірила, що коронавірус дійсно забирає життя.

"Ой, цей ковід - це все вигадки, тупе бажання влади завантажити з нас більше грошей, зараз за тести, потім за вакцини. Ось побачите, це зараз вакцинують безкоштовно, а наступного року все буде за гроші. У мене, наприклад, виявилися антитіла до цього коронавірусу, а я навіть і не знаю, коли встигла перехворіти. І нікого в моєму оточенні, хто б сильно хворів немає. Все це вигадки влади, щоб нас доїти. Ось у вас є хтось, хто прям так сильно хворів цією короною?" – заявила продавчиня в кав'ярні.

В ході розмови дівчина не відступала від своєї точки зору та списала смерть батька киянки на його вік. Чоловікові було всього лише 62 роки.

"Я б дуже хотіла, щоб всі ці розумники-невіруючі-у-ковід-та-вакцину пройшли те пекло, що й моя сім'я. Коли з 4 членів сім'ї, троє важкі, але тільки одному дістається місце в лікарні, оскільки інші двоє ще ходять та можуть дихати самі", – обурилася Коробко.

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Жінка зазначила, що лікарі в лікарнях збиваються з ніг та не встигають займатися пацієнтами в COVID-відділеннях, а потік нових пацієнтів не закінчується. При цьому лікування обходиться у великі суми.

"Я б дуже хотіла, щоб ці ковідідіоти по повній скуштували принади нашої медичної реформи, коли сімейний лікар, який, мабуть, навчався за хабарі, замість лікування від ковідной пневмонії прописує інгаляції хлорфіліптом і не хоче з якоїсь лише їй відомій причині давати направлення на тест, бо вона не впевнена, що це корона й що є доцільність у проведенні тесту. А на зауваження, що людина втратила нюх, сатурація 70, задихається та ледве ходить, таки погоджується відправити на ПЛР, але для цього треба до неї приїхати. Як це зробити вже практично неходячій людині, не пояснює, як і не пояснює навіщо їй треба попередньо зробити КТ (рентген, виявляється, їй не підходить, тільки КТ). Правда, у неї записи на найближчий час вільної немає, так що допомогти вона нічим не може. Про те, що вона повинна була викликати швидку, дізнавшись про клінічну картину хворого, ми дізналися пізніше і, природно, не від неї. Я б дуже хотіла, щоб ковідідіоти викликали швидку допомогу добу, а дивом її дочекавшись, не знайшли б собі місце в лікарні", – поділилася киянка.

Крім того, поховати померлого батька жінці коштувало чималих сил та грошей, тому що морги перевантажені, оформити документи складно, а місце на кладовищі в столиці стоїть як хороша євробляха (просто місце, без ритуальних послуг).

"І я дуже шкодую, що не була достатньо переконливою та наполегливою в пропаганді вакцинації. Тато дуже боявся ковіда, але ще більше – побочних ефектів від вакцини. І його думка була сформована не здоровим глуздом, а публічними виступами антиваксерів, які багато місяців несли (і продовжують це робити зараз) божевільну маячню з усіх прасок. Права людини, говорите? А хто поверне моєму батькові життя, яке ви - товариші антивакси – у нього відібрали? Адже на неї він теж мав право", – підсумувала вбита горем киянка.

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Страшні кадри з коронавірусного пекла

Раніше медики київської лікарні №4 поділилися з українцями моторошними кадрами зі стін реанімації. На них видно, як відчайдушно люди борються за життя і не можуть обійтися без кисневих балонів.

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