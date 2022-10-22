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"Ми знайдемо їх по запаху": президент розповів, що робитимуть ЗСУ в "тотальній темряві"

22 жовтня 2022, 21:13

Росія тероризує українців через власні невдачі на полі бою.

Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
Українські військові знайдуть окупантів навіть за запахом / Колаж фото
​​​​​​Офіс президента України, генштаб ЗСУ

Російські окупанти тероризують українців і намагаються знищити енергетичну інфраструктуру в Україні. Вони хочуть залишити мирних громадян без світла. Однак навіть при "тотальній темряві" ситуація на полі бою не змінитися в кращу сторону для РФ, адже ЗСУ продовжать знищувати ворога в будь-який час доби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CTV і CBC.

Він знову акцентував увагу на тому, що Росія - країна-терорист, а російські військові - боягузи.

Зеленський заявив, що "друга армія світу" насправді не може нічого зробити на фронті. Саме через власні невдачі вони намагаються залякувати українців.

"Головна місія Росії на сьогодні - вони б'ють по нашій енергетичній системі, їх завдання, щоб люди залишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що зараз час жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, якщо вони нам вимкнуть світло, то ми їх не знайдемо. Ми їх знайдемо, знаєте чому? Тому що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільних людях. Тому ми знайдемо їх по запаху", - сказав Зеленський.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - зазначив чиновник.

21 жовтня в Укренерго заявили, що українці прислухалися до прохань економити споживання електроенергії під час пікового навантаження на енергетичні мережі, але не у всіх регіонах. Як сказали в компанії, з 7 до 11:00 ранку та з 17 до 23:00 спостерігається максимальне споживання енергії. У зв'язку з такою ситуацією на українців очікують обмеження на постачання електроенергії.

Вранці, 22 жовтня, країна-окупант РФ завдала ракетних ударів по містах України. Місто Хмельницький залишилося без світла. Зафіксовані проблеми з електропостачанням в деяких районах Одеської, Кіровоградської, Луцької, Сумської та Рівненської областей.

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