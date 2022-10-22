ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який повернувся на фронт через 3 місяці після звільнення

Російський окупант був мобілізований 22 вересня, а ліквідований - 11 жовтня.
Українські військові ліквідували російського окупанта, який воював проти ЗСУ навесні-влітку, а потім знову поїхав на фронт. Йдеться про багатодітного вояка Андрія Хомиченка. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахидзе.
Відомо, що окупант був родом з Читинської області. Навесні він почав вбивати українців і брав участь у війні за короткостроковим контрактом. У червні він повернувся додому, але вже восени потрапив під мобілізацію.
Окупант був мобілізований з Бурятії 22 вересня. Вже 11 жовтня він "денацифікувався" і відправився додому в пакеті. У нього залишилися троє дітей.
Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо про ліквідацію російського лікаря-ендоскопіста, якого мобілізували попри наявність 4 дітей та вагітної дружини. Він у червні відправився на фронт в якості військового медика.
Також повідомлялося про "денацифікацію" 39-річного "хана"-капітана з Татарстану. Айрат Галяутдінов раніше воював в Сирії, Таджикистані і вже встиг повбивати українців в 2014 році на Донбасі.
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