Окупанти готуються до запеклих боїв за Херсон - Жданов

Окупанти готуються до запеклих боїв на Херсонщині / Колаж фото Главред, УНІАН, Суспільне

Росія не хоче віддавати Херсон українським військовим. Окупанти готуються до запеклих боїв. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Херсон є стратегічно важливим плацдармом для Росії. Без нього окупанти не зможуть утримати захоплені території в Запорізькій області.

"Не схоже, що Росія готова відступити з цих позицій і спокійно віддати нам Херсон. З правого берега Росія евакуювала свої "органи управління", колаборантів і їх сім'ї, тобто людей, які для неї цінні. Швидше за все, це зроблено для того, щоб влаштувати серйозний опір", - сказав Олег Жданов.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ звільнять правобережжя Херсонської області та окупований Херсон. Однак на українські війська очікують труднощі, оскільки війська РФ налагодили логістику і активно забезпечують своє угруповання на даному напрямку. Згідно з прогнозом Жданова, Херсон може бути звільнено протягом місяця.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що захоплений військами Росії Херсон залишила значна частина населення. Окупанти переодягаються в цивільний одяг і селяться в залишених будинках. Російські загарбники готуються до вуличних боїв.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав, що Росія залишає Херсон.

Окупанти забирають із собою крадене майно та документи. До понеділка повинні виїхати і торговельні мережі РФ.

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