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РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

22 жовтня 2022, 10:42

Країна-агресорка РФ обстрілює об'єкти критичної інфраструктури.

Київ ППО
У Київській області спрацювало ППО / Скріншот соцмережі

Росія вранці, 22 жовтня, влаштувала ракетний обстріл низки областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. У містах Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеській та Київській областях є або прильоти, або наслідки збитих ракет.

Перед масованим обстрілом країною-агресором РФ пролунала тривога по всій території України, крім окупованого Криму. З'являлися повідомлення про запуск ракет.

Одеська область

Місцеві видання розповіли про появу стовпа диму через вибухи в області. В окремих населених пунктах заявили про те, що пропала електроенергія.

Публікувалися відео, на яких, за попередньою інформацією, зафіксовано проліт ракет.

В Одесі російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури. У кількох населених пунктах Одеського району немає світла. Проводяться роботи з відновлення електропостачання, заявив голова ОВА Максим Марченко.

"‼Вранці ворог наніс два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", - повідомив Марченко.

Київська область

Після того, як прогриміли вибухи, жителів регіону попередили про роботу протиповітряної оборони. Людей закликали перебувати в укриттях. Публікувалися фото можливого прильоту в Києві.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба нагадав про заборону фіксації роботи ППО і заявив про роботу системи протиповітряної оборони.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що збито 5 ракет, які летіли на Київ. Також він заявив про наслідки ворожих обстрілів в інших регіонах.

"Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеська та Київська області - прильоти та/або - наслідки падіння збитих ракет", - сказав Арестович.

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

Місто Хмельницький та Хмельницька область

Вибухи на Хмельниччині офіційно підтвердила місцева влада - керівник ОВА Гамалій та мер обласного центру Симчишин. У місті зникло світло. Городян закликали запасатися водою.

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

"Хмельницький, місто без світла. Просимо за можливість зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - повідомили у Хмельницькій міськраді.

Чернівецька область

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що над Дністровським районом українські війська збили ракету. Вона впала в озеро. Людей попросили залишатися в укриттях.

"Пошкоджень об'єктів і будинків громадян немає, триває повітряна тривога, залишайтеся в укриттях!"- підкреслив Запаранюк.

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

Тернопільська область

Градоначальник Тернополя Сергій Надал повідомив, що в сусідніх регіонах проблеми з електропостачанням. Він закликав жителів області бути готовими до можливих аварійних відключень світла.

"У сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням. Підготуйте все необхідне на випадок аварійного відключення світла. Не залишайте укриття до закінчення тривоги", - сказав градоначальник.

Львівська область

На Львівщині спрацювала система протиповітряної оборони.

"У Львівській області працювала ППО. Деталі пізніше. Залишайтеся в укриттях!"- повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

Кіровоградська область

Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що в області ситуація тривожна. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

"Друзі, обстановка надзвичайно тривожна. Прошу всіх вас, не нехтуйте і не залишайте укриттів!"- підкреслив чиновник.

Кореспонденти Суспільне повідомили, що у Кропивницькому чутні звуки вибухів.

Глава ОВА заявив, що РФ вдарила ракетами по важливих енергетичних об'єктах в Кропивницькому і Голованівському районах.

Можливі перебої з електроенергією. У регіоні вже фіксуються відключення.

Рівненська область

Керівник ОВА Віталій Коваль заявив про прильоти в регіоні.

"Друзі, є попадання. Підкреслюю, не виставляйте в Мережі відео і фото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!"- закликав Коваль.

Луцька область

Градоначальник Луцька Ігор Поліщук сказав, що російські окупанти потрапили в об'єкт енергетики.

"Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі пізніше", - попередив мер.

Полтавська область

На Полтавщині зафіксували проліт ворожих ракет.

"Ворог продовжує обстрілювати територію України. Ми фіксуємо ракети, що пролітають над Полтавщиною. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях! Поставтеся серйозно до своєї безпеки!" – написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Сумська область

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що сьогодні, 22 жовтня, через російські удари по інфраструктурі по всій країні очікуються перебої зі світлом. Аварійні відключення будуть без попереджень.

По всій Сумщині без електроенергії, за даними на 10:30, залишилося 139 232 абоненти.

"Внаслідок ранкових ударів по об'єктах інфраструктури України, сьогодні варто очікувати перебої з електроенергією. Протягом доби будуть аварійні відключення електроенергії та водопостачання! Без попереджень заздалегідь. Запасіться водою та свічками, зарядіть гаджети. Максимально економимо електроенергію. Чим більше нам вдасться зменшити споживання, тим менше буде аварійних відключень. На 10:30 без світла лишилися 139 232 абоненти, практично по всій області", - підкреслив Живицький.

Реакція Офісу президента Зеленського

Глава ОП Андрій Єрмак підтвердив терористичні обстріли інфраструктури України з боку Росії.

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь.", - підкреслив Андрій Єрмак.

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

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війна Росії та України
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