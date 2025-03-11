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"Ми накопичили жирок": Жданов сказав, скільки Україна протримається без допомоги США

Віталій Кірсанов
11 березня 2025, 11:58
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Жданов нагадав, що в бюджеті США на поточний рік не передбачено жодного цента військово-технічної допомоги Україні.
Олег Жданов
Жданов сказав, скільки Україна протримається без допомоги зі США / колаж: Главред, фото: sprotyv.info

Ви дізнаєтеся:

  • Наскільки вистачить Україні вже наданої допомоги зі США
  • На що сподівається Україна

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду оцінив, якими для України будуть наслідки рішення американського президента Дональда Трампа щодо припинення військової допомоги і як скоро Україна відчує брак озброєння на фронті.

"Ми накопичили "жирок", і в нас є запас приблизно на півроку. Тож десь до середини літа тих пакетів допомоги США, які були надані минулого року і зараз, нам вистачить для ведення бойових дій. Крім цього, нам ще допомагатимуть наші європейські партнери. Тобто суто на американській допомозі ми протримаємося ще півроку", - каже Жданов.

Він також нагадав, що в американському бюджеті на поточний рік не передбачено жодного цента військово-технічної допомоги Україні.

"Однак давайте поставимо собі запитання - про яку взагалі допомогу від США у 2025 році ми ведемо мову? Цієї допомоги не існує. Згадайте, з першого дня своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп сказав, що Україна не отримає жодного цента. І після інавгурації Трампа, яка відбулася 21 січня, Конгрес проголосував бюджет США на 2025 рік. Так от, цей бюджет не передбачає жодного цента військово-технічної допомоги Україні. Про що ми з вами тоді говоримо?", - риторично запитує експерт.

За його словами, Дональд Трамп виконав свою обіцянку не давати Україні допомогу, проте є Європа, на яку Україна сподівається.

"Взагалі, розклад зараз приблизно такий: 30% США, 30% Європа, а також Україна худо-бідно вийшла на 40% забезпечення своїх Сил оборони військово-технічним майном. Тому в нас є можливість ці 30% від США замінити. Так, Стармер пообіцяв, що вмовлятиме Трампа на всіх майданчиках відновити допомогу Україні. Однак поки що ми не розуміємо, про яку допомогу йдеться, тому що вона ніде не закладена", - додав Жданов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Жданова

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США. Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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