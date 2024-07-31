'Ми ламаємо голову. Це ризик': Зеленський дорікнув Заходу і висловився про удари по РФ

Президент України наполегливо працює, щоб отримати від західних партнерів дозвіл на використання наданої зброї так, як бажає українське військо.

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Удари західною зброєю по РФ без дозволу партнерів - це великий ризик / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, Офіс президента

Удари західною зброєю по території країни-агресорки Росії без відповідної згоди - це великий ризик. Таке рішення може поставити під загрозу поставки військової допомоги Україні від партнерів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Le Monde.

"Це великий виклик, той факт, що ми не можемо використовувати західну зброю, оскільки нам потрібно зупинити ворога", - сказав він.

Президент дорікнув західним партнерам через заборону ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ. Водночас Зеленський підкреслив, що він "дуже наполегливо працює", аби переконати союзників і отримати дозвіл на використання західної зброї так, як вважає за потрібне українська армія. Проте, за його словами, партнери все ще побоюються ескалації.

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"Що ви б робили на нашому місці? Наприклад, якби ви знали, що за 30 кілометрів від кордону, в бік РФ стоять ракетні установки. За 30, 60, 100 кілометрів стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують з Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна намагається знайти баланс між ефективним використанням зброї і ризиком втратити західну підтримку.

"Ми ламаємо голову, що робити. Бо якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони зможуть сказати: "Ми вам більше нічого не дамо". Це ризик", - пояснив Зеленський.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Дозвіл бити західною зброєю по РФ - що відомо

Нагадаємо, певні країни відкрито підтримують право Києва на використання західної зброї для ударів по цілях у глибині РФ. Водночас, інші держави, зокрема Сполучені Штати, накладають обмеження на вибір цілей для Збройних сил України. Вони дозволяють використовувати американську зброю лише на українській території та по цілях російських поблизу кордону.

Україна робить все можливе, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Нещодавно радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для глибоких ударів по території Росії.

Як повідомляв Главред, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Проте новий британський уряд змінив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow ЗС України. Заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард підкреслив, що надане обладнання, зокрема Storm Shadow, призначене для захисту України, і рішення про їх використання має приймати сама Україна. При цьому використання повинно відповідати міжнародним нормам.

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