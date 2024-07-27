Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

Логіка британського уряду з приводу таких ударів стала заплутаною, пише Times.

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У Британії поставили умову застосування ЗСУ Storm Shadow / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Велика Британія побоюється ескалації, тому не дозволяє Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow по цілях у Росії.

Лондон не дозволяє застосовувати Storm Shadow "через побоювання серйозної ескалації напруженості у відносинах із Москвою", йдеться в матеріалі видання Times.

Як уточнюють автори матеріалу, такого самого рішення дійшли деякі союзники Британії по НАТО.

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У матеріалі підкреслюється, що загалом політика британського уряду щодо таких ударів "стала настільки заплутаною, що навіть президент Зеленський був збитий з пантелику зустріччю з Кіром Стармером".

Зазначається, що раніше Зеленський уже заявляв, що Британія дала дозвіл на далекобійні удари по Росії. Але газета пише, що за фактом це не так.

Що відомо про позицію Франції

Уточнюється, що Британія хоче узгодити рішення з Францією, оскільки обидві країни спільно виробляють цей тип ракет. Тому Велика Британія не може ухвалювати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть допомогти спричинити ескалацію конфлікту з Росією.

Наразі поки не зрозуміло, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників. За словами одного з джерел Times, Британія вже надіслала запити до своїх союзників і чекає відповіді, перш ніж обговорювати це питання з Україною.

Раніше видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

Пізніше стало відомо про те, що Британія не дозволяла Україні використовувати Storm Shadow на території РФ. Дозвіл на запуск стратегічної ракети по Росії потребуватиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія.

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