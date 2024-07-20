США залишили Україну без однозначної відповіді: у Байдена шокували заявою про удари по РФ

НАТО відіграватиме вирішальну роль і буде основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі", наголосив Джейк Салліван.

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Салліван не виключає можливості надання дозволу бити вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для значно глибших ударів по території Росії. Про це він сказав у пʼятницю, 19 липня, під час конференції в Аспенівському інституті, пише "Голос Америки".

Він зазначив, що це питання поставили президенту США Джо Байдену під час пресконференції після саміту НАТО. Байден тоді відповів, що США постійно оцінюють ситуацію - що потрібно Україні, що вони можуть запропонувати, і на основі цих факторів приймають рішення.

"І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - заявив Салліван. відео дня

Радник президента США з нацбезпеки підкреслив, що нинішня позиція Байдена полягає в тому, що обставини змінюються. Тому він дозволив Україні використовувати надану зброю для ударів по російській території поблизу кордону, коли Росія розпочала другий наступ у напрямку Харкова.

"Але поки його (Байдена - Главред) політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася", - додав він.

Салліван також зазначив, що озброєння від США є критично важливим для цієї війни. Однак він не може передбачити, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Крім того, радник президента США припустив, що очікуваний перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить стабільне постачання допомоги ЗСУ за будь-якої адміністрації. Салліван наголосив, що НАТО відіграватиме вирішальну роль і стане основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі".

"Я не можу передбачити, що станеться восени чи наступного року. Те, що я можу вам сказати, що встановлення цієї архітектури (безпекової допомоги Україні з боку країн НАТО - Главред), на мою думку, дає нам найкращу можливість забезпечити Україні підтримку, якої вона не просто потребує, а принципово заслуговує від своїх партнерів на Заході. І я зроблю все можливе, щоб це тривало", - запевнив американський посадовець.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Дозвіл бити західною зброєю по РФ - що відомо

Нагадаємо, певні країни відкрито підтримують право Києва на використання західної зброї для ударів по цілях у глибині РФї. Водночас, інші держави, зокрема Сполучені Штати, накладають обмеження на вибір цілей для Збройних сил України. Вони дозволяють використовувати американську зброю лише на українській території та по цілях російських поблизу кордону.

Україна робить все можливе, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ, готуючи потужний військово-дипломатичний удар проти російського терору, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, першим кроком стали ухвалені рішення у Польщі.

Також згодом президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в США провів переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Американець зазначив, що позиція Конгресу полягає в дозволі ЗСУ використовувати американську зброю за власним розсудом.

Крім цього, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території РФ під час онлайн-звернення до литовських дипломатів.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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