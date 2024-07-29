Британія дала "зелене світло": Україна визначатиме розгортання Storm Shadow

Україна отримала згоду від Великої Британії щодо політики використання Storm Shadow, в тому числі для ударів по території РФ.

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Застосовувати британські ракети Україна може навіть для ударів по території РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

Новий британський уряд підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow ЗС України. Це підтвердили місцеві чиновники під час сесії парламентських запитань і відповідей.

Як повідомляє UK Defence Journal, парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард зазначив, що позиція Британії залишається незмінною щодо Storm Shadow.

"Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - додав він. відео дня

Це уточнення прозвучало в контексті нещодавніх заяв прем’єр-міністра Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

Міністр підкреслив, що використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву, і хоча вони призначені для оборонних цілей, остаточно Україна повинна сама визначити їхнє розгортання.

Що таке UK Defence Journal? UK Defence Journal - оборонний журнал Великобританії, який висвітлює новини оборонної промисловості Сполученого Королівства. Окрім вмісту новин, сайт також пропонує коментарі та аналіз військових тем, починаючи від політики національної безпеки до рішень щодо закупівель. Раніше веб-сайт публікував однойменний щомісячний журнал, який містив новини та аналітику про британські збройні сили, пише Вікіпедія.

Використання Storm Shadow в Україні - останні новини

Нагадаємо, британські ракети Storm Shadow, які були передані Збройним силам України для відбиття російської агресії, майже стовідсотково влучають у ціль. Вони атакують російську логістику і суттєво впливають на бойові дії.

Раніше стало відомо, що Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow, надані Великою Британією, зокрема й для ударів по території Росії.

Напередодні повідомлялося, що Італія перебуває серед країн, які постачають Україні далекобійні ракети ракети Storm Shadow, які є надзвичайною зброєю на полі бою проти країни-агресора РФ.

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