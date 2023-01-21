Російські окупанти намагалися увірватися в Сумську область: що про це відомо

Російська диверсійно-розвідувальна група рано вранці намагалася прорватися через кордон в Сумській області.

Окупанти намагалися прорватися через кордон, але ЗСУ їх зупинили / колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

У Сумську область несподівано намагався увірватися ворог. Російські окупанти близько 5-ї ранку 20 січня хотіли прорватися через кордон. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, сталося це на підступах до Юнаківської громади.

"Російська ДРГ знову спробувала перетнути кордон на Сумщині. Вчора (20 січня - Главред), близько 5-ї ранку, група з 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади", - написав Дмитро Живицький.

Українські військові вчасно помітили це і відразу ж відкрили вогонь. Російські окупанти так злякалися, що відразу ж почали тікати назад.

Поки невідомо, чи вдалося ліквідувати деяких диверсантів.

Новий наступ РФ

Як повідомляв Главред, у 2023 році країна-агресорка Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. Аналітики американського Інституту вивчення війни описали кілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області та планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

Військовий експерт Олексій Мельник переконаний, що війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. РФ хоче найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні і перехопити ініціативу. Кремль проводить приховану мобілізацію і перекидає на лінію зіткнення додаткові сили.

Інші новини: