Чоловіків забрали на війну проти України: у Довжанську на Луганщині на шахті працюють жінки

Жінки розповіли про важку роботу на шахті / Скріншот соцмережі

У захопленому військами Росії і її бойовиками "ЛНР" Довжанську Луганської області на шахті працюють жінки. Вони виконують роботу, оскільки окупанти мобілізували чоловіків на війну проти України. За правилами охорони праці, жінки не можуть працювати на вугільних шахтах. Але загарбники порушують приписи, а їхні пропагандисти ситуацією навіть пишаються. Про це заявив керівник обласної аійськової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що в захопленому Довжанську жінки видобувають вугілля, тому що окупанти забрали всіх чоловіків на війну проти України.

За його словами, з шахти Должанська-Капітальна на фронт забрали 430 працівників. Вакантні місця зайняли жінки. Їх залучають до дуже важких робіт.

"Уявіть, якщо з головного підприємства 60-тисячного міста забрали 430 осіб, у багатьох з яких була броня, яка наразі ситуація з чоловіками в самому Довжанську", - пояснив ситуацію Гайдай.

Також він додав, що приписи охорони праці не передбачають роботу жінок на вугільних шахтах. Однак окупанти навіть пишаються тим, що відбувається.

На відео пропагандистів жінки кажуть, як складно їм працювати. Один із співробітників шахти розповів, що чоловіків "мобілізували", в результаті чого працюють, в більшості своїй, жінки і пенсіонери. Ситуація позначається на роботі шахти.

"Мобілізація" на війну проти України на захопленому Донбасі

Росія та окупанти "ЛДНР" проводять на окупованому Донбасі масову "мобілізацію" до своїх військ для війни проти України. Всіх підряд чоловіків, у тому числі і без військового досвіду, хапають на вулицях і відправляють на фронт. На захоплених територіях неодноразово проходили акції з вимогами зупинити злочинні заходи.

21 серпня керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти в невеликих містах регіону пропонують місцевим жителям по 60 тисяч рублів, щоб ті надавали загарбникам інформацію, де можна знайти чоловіків для мобілізації. Причому, як стверджує Гайдай, деякі люди беруть гроші і повідомляють потрібні окупантам відомості.

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