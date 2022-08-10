"Як бульдог, що вчепився в шию": окупанти не можуть вибратися з пастки на Донбасі - експерт

Російські окупанти потрапили в серйозну пастку на Донбасі і тепер не можуть вибратися / Колаж фото Reuters

Російські окупанти потрапили в серйозну пастку на Донбасі. Вони думали, що зможуть захопити добре укріплені населені пункти, але не змогли. ЗСУ готувалися до цього досить довго. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FreeДом.

Окупанти намагалися штурмувати Бахмутський район, Авдіївку, Піски та Мар'їнку.

"Вони поки змушені відмовитися від наступу на Слов'янськ, тому що там у них складнощі через серйозні дії українських військ. Тут ще потрібно зрозуміти, що бої ведуться в місцевості, де важко використовувати якісь тактичні ідеї, це зона міських забудов, де бої ведуться від вулиці до вулиці. Вони не можуть застосувати масово артилерію або бронетехніку", – сказав Грабський.

Він додав, що окупанти витрачають колосальні ресурси і вже зіткнулися з серйозною нестачею особового складу. Але варто зазначити, що "заліза у них поки вистачає". Окупанти потрапили в пастку і тепер не можуть з неї вибратися.

"Тут виходить так, що вони потрапили в таку стратегічну пастку, намагаючись виконати поставлене завдання, вони не можуть вийти з цієї зони. Це нагадує бульдога, який вчепився в шию і не знає, як тепер відпустити щелепи і тому безуспішно намагаються вести бойові дії", — додав експерт.

Нагадаємо, радник глави Jфісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні катастрофічно не вистачає важкого озброєння, яке необхідне для захисту і звільнення наших територій. Бійці ЗСУ воюють на лінії фронту протяжністю близько 1300 км. Арестович заявив, що з такою кількістю зброї ми можемо "не впоратися".

Нещодавно стало відомо про те, що Україна вже отримала потужні ракети з дальністю 200-300 км. Захисники України вже навіть двічі вдарили такими ракетами - по російським загарбникам в Мелітополі і аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.

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