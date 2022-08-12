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Військовий експерт пояснив, навіщо РФ імітує масований наступ на Донбасі

12 серпня 2022, 02:35

Як говорить військовий експерт Олег Жданов, зараз знаходяться на сході України російські війська відчувають проблеми з кількістю особового складу.

Окупант
Військовий експерт пояснив, навіщо РФ імітує масований наступ на Донбасі / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Окупанти почали імітацію масованої наступальної операції на сході України, для того щоб спробувати відшукати слабке місце в позиціях ЗСУ. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю порталу HB.

"Тут йде дуже велика гра в масштабах всього угруповання військ, хто кого перетягне, переграє. Поки ми переграємо, ми маємо всі шанси змусити Російську Федерацію або сісти на півдні в глуху оборону, або почати наступальну операцію на Херсонському або Криворізькому напрямку. Я так розумію, це наш задум", - сказав експерт.

Як говорить Жданов, зараз знаходяться на сході України російські війська відчувають проблеми з кількістю особового складу. В першу чергу - на Бахмутському напрямку.

"Всіма силами противник намагається створити ілюзію масованого наступу. За відсутності достатньої кількості резервів, при тому, що, до речі, в останні дві доби ми вже спостерігаємо на Бахмутському напрямку таку нестачу особового складу, що вони на штурмові дії наших позицій посилають диверсійні групи. Тобто вже не батальйонно-тактичні групи штурмують наші позиції, переходять в атаку, а диверсійні групи, які ми виявляємо і знищуємо, понесуть втрати, але вони вперто йдуть в наступ на наші позиції, щоб створити ілюзію масованого наступу, щоб ми терміново почали перекидати свої резерви на східний напрямок, артилерію на східний напрямок, авіацію на східний напрямок. А потім вони виберуть, де буде слабкіше, і там вдарять самі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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Автор: Єгор Бунін
Олег Жданов новини України війна Росії та України
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