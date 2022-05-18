У "ЛНР" влаштували масовий бунт через поголовну мобілізацію на війну з Україною

Навчання в "ЛНР" / Reuters

В окупованому РФ Луганську 16-17 травня пройшли стихійні акції протесту родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

"16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин і родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовані поблизу військової прокуратури та військкоматів м.Луганська та м. Ровеньки. Основна вимога протестувальників - повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб", - повідомили в розвідці.

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Раніше повідомлялося про те, що пораненим "ЛНРівцям" придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації - у них діагностують остеохондроз і виразку.

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