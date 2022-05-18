У "ЛНР" влаштували масовий бунт через поголовну мобілізацію на війну з Україною

У Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин і родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України
В окупованому РФ Луганську 16-17 травня пройшли стихійні акції протесту родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.
"16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин і родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовані поблизу військової прокуратури та військкоматів м.Луганська та м. Ровеньки. Основна вимога протестувальників - повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб", - повідомили в розвідці.
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