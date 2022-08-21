Беруть по 60 тисяч: Гайдай розповів, як в "ЛНР" люди "зливають" тих, хто ухиляється від "мобілізації"

Гайдай розповів, як в "ЛНР" люди "зливають" тих, хто ухиляється від "мобілізації" / Facebook С. Гайдая і Радіо Супутник

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни і бойовики "ЛНР" дають місцевим жителям за 60 тисяч рублів за ті, що ті "зливають" інформацію про місцезнаходження чоловіків. Про це повідомив луганський губернатор Сергій Гайдай.

За даними чиновника, винагороду за "злив" пропонують у невеликих містах Луганщини. Там чоловіків майже не залишилося, а виконання плану з примусової мобілізації окупанти, природно, не скасовували.

"Родичі і сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста - не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "Ладу", правда, не вистачить, але ж тут і не Росія", ‒ повідомив Гайдай.

При цьому, каже чиновник, росіяни як і раніше не горять бажанням йти у відкритий бій. І саме тому продовжують збирати на тимчасово окупованих районах Луганщини чоловіків, яких потім будуть використовувати як гарматне м'ясо.

"Вони зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але вже майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті – ЗСУ тримають оборону, а підтримка міжнародних партнерів дозволяє робити сюрпризи в тилу", ‒ зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пораненим боївкам - "Лнрівцям" росіяни придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації. Найпопулярніші діагнози - остеохондроз і виразка.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в Жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення - це реальність!",- до того писав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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