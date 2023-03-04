"Можна зруйнувати з першого удару": військовий експерт вказав на слабкі місця Кримського мосту

Питання знищення Кримського моста полягає в кількості і якості боєприпасів, заявив Роман Світан.

Кримський міст, Роман Світан / скріншот YouTube

Кримський міст можна і потрібно руйнувати. Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан назвав слабкі місця важливого для росіян будови.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що питання знищення Кримського моста полягає в кількості і якості боєприпасів, які будуть застосовуватись.

Експерт пояснив, що мости можна розтрощувати ракетами М31 при використанні РСЗВ HIMARS і навіть ракетами М1. Складно, але можливо.

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"Кримський міст побудований за певною технологією. Ми бачили, як повітряним потоком зривається його ферма. Конструкції просто лежать, це антисейсмічна споруда. Тому його легко зруйнувати вибухом. Подібні мости не можна порівнювати з радянськими естакадами – такими, як, наприклад, в районі Херсона, які довбали кілька місяців, а вони вистояли. Йдеться про різну конструкцію", - розповів Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, ракети М31 не дістануть до Кримського мосту, але ATACMS дотягнуться.

"У ATACMS в три рази більше бойова частина, ніж у Ракети М31. Якщо у М31 вона становить 90 кг, то у ATACMS – 225 кг. Працювати по мостах можуть і ракети Storm Shadow, причому вони здатні зруйнувати міст практично з першого удару", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб До літа Крим повернувся додому".

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