ЗСУ з F-16 "вирішать питання" з Кримським мостом і базами РФ - експерт

Сучасні західні багатоцільові літаки виконують відразу кілька завдань, при цьому вони можуть використовуватися як літак прориву ППО і літак радіоелектронної боротьби, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
ЗСУ на початковому етапі буде достатньо однієї бригади американських F-16, зазначив він в інтерв'ю Сurrenttime.
"Для початку нам би вистачило однієї бригади, це 24 літаки, плюс там чотири запасні літаки або двомісні літаки, це вже без варіантів. Можна починати і з однієї ескадрильї, але не можна починати з однієї ланки, тому що це просто розкриє карти. Весь ефект від нової військової техніки в її масовості з першого моменту", - пояснив експерт.
При цьому він упевнений в тому, що передача Україні західних літаків змінить характер війни.
"Отримавши F-16, причому якщо ми їх отримаємо в повному комплекті, то ми будемо перевершувати противника по дальності стрільби, по можливості виявлення, по системах бортової оборони винищувачів, тому що F-16 має більш ефективні системи бортового захисту, ніж російські літаки", - говорить співрозмовник.
Він також не виключив передачу Україні F-16 з повною номенклатурою обладнання, куди входять і далекобійні ракети.
"І тоді буде вирішено питання з Кримським мостом, з Керченськими портами, з Севастопольським портом, з базами постачання російських військ і так далі. Загалом всі проблеми, які зараз перед нами стоять гостро, з отриманням літаків, з далекобійною зброєю будуть вирішені якщо не одномоментно, то за досить короткий період", - додав Романенко.
Раньше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.
Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.
Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
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