Коли доб'ють Кримський міст: генерал-розвідник назвав головну умову і ймовірні терміни

Микола Маломуж спрогнозував ймовірні терміни, коли може бути завдано удару по Кримському мосту.

Микола Маломуж оцінив ймовірність нових ударів по Кримському мосту / Фото УНІАН, Вікіпедія

На сьогодні тема знищення Кримського мосту не є актуальною, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, коли ЗСУ розпочнуть наступальні операції на півдні, паралельно постане питання про знищення комунікацій, за допомогою яких противник постачає боєприпаси, техніку та живу силу по Кримському мосту.

"Але це повинні бути одночасні дії – наступ стратегічного характеру і удар по Кримському мосту", - упевнений колишній глава СЗР.

Він також спрогнозував ймовірні терміни, коли може бути завдано удару по Кримському мосту.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Якщо наступ відбудеться через три-п'ять місяців, то тоді ж стане актуальним і питання Кримського мосту", - додав Маломуж.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на незаконно побудованому країною-окупантом Росією Кримському мосту стався вибух.

Повідомлялося, що сталася детонація вибухівки, яка, ймовірно, була закладена у вантажівку. В результаті частина дорожнього покриття Кримського моста обрушилася.

У ЗМІ писали, що підрив Кримського мосту-це спеціальна операція Служби безпеки України. Однак офіційно спецслужба і Київ відомості не підтверджували.

Деталі операції в СБУ розповіли тільки в кінці грудня.

У МВС України зазначали, що окупанти Росії зможуть відновити дорожнє покриття на Кримському мосту як мінімум лише через 3-5 місяців. У відомстві підкреслили – заяви загарбників про швидке відновлення полотна естакади є неправдивими.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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