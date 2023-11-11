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Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС: думка посла Союзу

Єлизавета Бельмас
11 листопада 2023, 14:59
Посол ЄС в Україні розповіла,чи може корупція в Україні стати на шляху переговорів про вступ країни до ЄС.
Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС
Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС / колаж: Главред, фото: фб Катаріна Матернова, Flickr

Проблема корупції в Україні однією з перших обговорюється на тлі можливості переговорів про вступ до Європейського Союзу. Посол ЄС в Україні Катарина Матернова в ефірі телемарафону розповіла, чи може це перешкодити вступу.

За словами Матернової, Україна - не одна країна в Європі, у якій помічені факти корупції, проте для вступу в ЄС важливий скоріше інший фактор - боротьба з цією проблемою.

Ви вже зробили багато роботи. У вас є чотири антикорупційні інститути, є реформовані суди, не всі, але це процес, який ніколи не зупиняється. У вас є вільні засоби масової інформації, сильне громадське суспільства, - пояснює посол.

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Також дипломат акцентувала увагу на тому, що Україна продовжує боротьбу з корупцією, а значить - результат не змусить себе чекати, адже є рухи в позитивному напрямку.

Катарина Матернова вважає, що факти корупції не стануть перешкодою в переговорах щодо вступу України до Євросоюзу.

Важливо знати, минулий рік для України ознаменувався 33 балами зі 100 за індексом сприйняття корупції. Цей показник досить низький, якщо порівнювати з іншими країнами ЄС, проте такі країни, як Болгарія, Хорватія і Румунія мали схожі дані, коли вступали в переговорний процес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство України. Він стверджує, що це є "чіткою позицією" Угорщини, і зазначив, що висловлена позиція не пов'язана зі суперечками між Брюсселем та Угорщиною.

Також Угорщина блокує допомогу Україні, проте повідомляється, що вето Угорщини не зупинить допомогу, тому що ЄС може його обійти. Євросоюз може звернутися за допомогою до інших країн-членів ЄС окремо. Шляхом двосторонніх угод вдасться зібрати ту ж суму.

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Євросоюз війна в Україні
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