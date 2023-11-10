'Переговори не повинні розпочатись': Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС

В Угорщині заявили, що ЄС не повинен починати переговори щодо членства України в союзі і зазначили, що це не пов'язано із конфліктом всередині ЄС.

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Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Європейський Союз не має розпочинати переговори щодо членства України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Він додав, що це є "чіткою позицією" Угорщини, і відзначив, що висловлена позиція не пов'язана з суперечками між Брюсселем і Угорщиною щодо мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, призупинених через питання верховенства закону.

"Переговори про членство не повинні розпочинатися, це чітка позиція Угорщини", - сказав Орбан. відео дня

При цьому він додав, що Брюссель "заборгував Угорщині гроші".

"Я хотів би дуже ясно дати зрозуміти, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом комерційного правочину... Це не може бути пов'язане з питанням про кошти, які Угорщина має право отримати", - сказав він.

У середині грудня лідери країн ЄС повинні ухвалити рішення стосовно рекомендації Єврокомісії розпочати переговори про членство України в Євросоюзі, при умові виконання Україною остаточних умов.

Прийняття такого рішення вимагає одноголосної підтримки 27 членів блоку, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на даний момент у країн-членів ЄС виробилася єдина позиція стосовно перспектив вступу України до блоку, повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, реагуючи на нові погрози з боку Будапешта щодо можливого блокування переговорів між ЄС та Україною.

8 листопада Єврокомісія висловила рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Київ успішно реалізував 90% необхідних реформ, проте необхідно продовжити цей процес.

Також, у Польщі висловили думку, що Україна не може розпочати процес приєднання до Євросоюзу, доки не буде врегульовано "великий конфлікт" між двома країнами. Йдеться про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

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