ЄС може не встигнути передати Україні мільйон боєприпасів до березня – Bloomberg

Євросоюз навряд чи зможе вчасно виконати взяте на себе зобов’язання щодо постачання боєприпасів українським військовим.

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ЄС може не встигнути передати Україні мільйон боєприпасів до березня/ Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Європейський Союз навряд чи зможе виконати своє зобов’язання про надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

Про це Євросоюз попередив країни-члени, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Станом на цей час Україна отримала близько 30% від тієї кількості боєприпасів, яку їй обіцяли.

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У виданні зазначають, що, виходячи з обсягу підписаних контрактів, ЄС ризикує не досягнути своєї мети. Речник європейської дипломатичної служби відмовився коментувати ситуацію.

Також у виданні звернули увагу, що для України отримання таких боєприпасів стає все більш потрібним, щоб протистояти країні-агресорці Росії, яка наростила власне виробництво. Під час зустрічей цього тижня деякі країни-члени Євросоюзу зазначали, що поставки Росії від Північної Кореї ще більш підкреслюють, що для ЄС потрібно бути ефективнішими в наданні допомоги Україні.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Франція виділить Україні ще 200 млн євро. 7 листопада міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про рішення виділити додаткову допомогу Україні. Зокрема, 200 мільйонів євро будуть виділені на те, щоб українська армія продовжила закупівлю французької техніки, відправлять їх до Фонду підтримки України.

У США "зробили крок" до схвалення передачі російських активів Україні. Законопроект про російські активи вже пройшов Комітет Палати представників, тепер його спрямують до Конгресу.

Тим часом у Пентагоні заявили, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими, адже у резерві залишився $1 млрд. Міноборони США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування якомога швидше.

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