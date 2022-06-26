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"Готуємося до гіршого": Жданов пояснив, чому влада не робить заяв про можливе вторгнення Білорусі

26 червня 2022, 23:03

Заяву про удар у відповідь можуть порахувати агресивними.

Лукашенко, Жданов
Жданов про вторгнення Білорусі в Україну / УНІАН, Главред

Українська влада не робить офіційних попереджень-заяв, які стосувалися б можливого вторгнення Білорусі. Україна не може заявити про право застосовувати військові засоби на всю глибину території агресора, так як ці слова можуть порахувати агресивними. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він також звернув увагу на процеси, які зараз відбуваються в Білорусі і на посилення тиску Кремля на Олександра Лукашенка.

"Як підготовка України до агресії з боку Білорусі. Тому робимо скромний вигляд і мовчимо, але при цьому готуємося до гіршого варіанту — відбиття вторгнення білоруської армії. Ось такий політичний розклад", - сказав Олег Жданов.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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